Söğüt: Kültürel değerleri yaşatalım

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu ilçedeki sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen etkinliklere katıldı. Söğüt ilk olarak Körfez Ağrılılar Derneği'nin Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde, Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı programına katıldı. etkinliğe Söğüt’ün yanı sıra ilçe protokolü de katıldı. Söğüt daha sonra Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Galandar Gecesi” etkinliğine katıldı.

“BU ETKİNLİKLER SÜRMELİ”

Gençlerin bu tür geleneklerle vatanına milletine bağlı olmayı, milli ve manevi değerlerine riayet etmeyi öğrendiğini belirten Söğüt, örf ve adetlerin kültürel zenginlik açısında devam ettirilmesi gerektiğine işaret etti. Yapılan konuşmaların ardından Türküler seslendirildi, yöresel yemekler ikram edildi.