Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e ziyaretler devam ediyor. Aygün, seçim sürecinin artık geride kaldığını ve hizmet döneminin başladığını dile getirdi. Derinceliler ile istişarelerde bulunan Aygün, “Seçim sürecinde halkımızın gönüllerini yapmaya geliyoruz demiştik. Bundan sonra da her gün sizlerin yanında olarak birlikte yürümeye devam edeceğiz” diyerek birliktelik vurgusu yaptı.
Bugün 13:41 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:43 TSİ
Aygün’e ziyaretler sürüyor
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e ziyaretler devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz