Aygün’e ziyaretler sürüyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e ziyaretler devam ediyor. Aygün, seçim sürecinin artık geride kaldığını ve hizmet döneminin başladığını dile getirdi. Derinceliler ile istişarelerde bulunan Aygün, “Seçim sürecinde halkımızın gönüllerini yapmaya geliyoruz demiştik. Bundan sonra da her gün sizlerin yanında olarak birlikte yürümeye devam edeceğiz” diyerek birliktelik vurgusu yaptı.