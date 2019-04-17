Başkan Kocaman çalışmaları denetledi

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde geçmişte yaşanan sel baskınları sonrasında belediye ve İSU ekipleri bölgede yapılan çalışmalara başladı. Belediye ekipleri tarafından yapılan değerlendirme ve planlama ile ilk kazma vuruldu. Mahallede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen belediye başkanı Mustafa Kocaman, bölgedeki olumsuzlukların mevsim şartlarının üzerinde yağışlar nedeniyle yaşandığını dile getirdi.
“ARTIK SIKINTI YAŞANMAYACAK”
Mahallede benzer olayların yaşanmaması için çalışmaların başladığını duyuran Kocaman, “Yaşanan sel felaketinden birçok vatandaşımız etkilendi. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde 19 Mayıs Caddesi, Koza, Kumluk, Kalender ve Kelebek sokaklarda büyük problem yaşandı. Bu projenin bitmesi ile böyle bir olay bir daha yaşanmayacak” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz