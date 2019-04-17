Sevgilisiyle görüştürmeyen babasını cezaevine yolladı!

Kocaeli'de, erkek arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babasının kendisine şiddet uyguladığını ve cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden genç kız, babasını cezaevine göndertti. Olayla ilgili devam eden duruşmada konuşan genç kız, “Bize baskı kurdu. Çok bunalmıştım. Bana karşı cinsel eylemi olmadı. Şikayetim yoktur" dedi. Annenin de benzer beyanları sonrasında baba A.A. suçlamalardan beraat etti.

“ERKEK ARKADAŞINI ONAYLAMADIĞIM İÇİN…”

Bugün hakim karşısına çıkan şahıs, “Darp ettiğim için bana iftira atmışlar. Suçlamayı kabul etmiyorum. Mağdur kızım olur. Erkek arkadaşını onaylamadığım için şikayet edildiğimi düşünüyorum. Daha önce de cezaevinde kaldığım için böyle bir suç işlemem imkansız. Beni yeniden cezaevine göndertmek için bunu planladılar” dedi.

“BİZE BASKI KURDU”

Mağdur sıfatıyla duruşmada hazır bulunan H.A., "Sanık babam olur. Cezaevinden çıkınca bize baskı kurdu. Çok bunalmıştım. Erkek arkadaşımla görüştürmüyordu. Şiddet uyguluyordu. Bana karşı cinsel eylemi olmadı. Şikayetim yoktur" dedi.

“CİNSEL BİR EYLEMİNİ GÖRMEDİM”

Sanığın eşi R.A. "Sanık eşim olur. Bana ve kızıma baskı kuruyordu. Eşimin kızım karşı cinsel bir eylemini görmedim. Şikayetim yoktur." dedi. Tanık A.B. "Rehberlik öğretmeniyim. Öğrenci babasının cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Okul yönetimine haber verdim. Halen öğrencimizdir. Evde baskı gördüğünü de ifade etti. Bu yönde işlemler yaptık" ifadelerine yer verdi.

TAHLİYE OLDU

Savcı mütalaasında, yan delil ile desteklenmeyen kesin ve inandırıcı durum olmadığı ve katılanların ifadelerini göz önünde bulundurarak A.A.'nın beraat ve tahliyesini istedi. Mahkeme şahsın beraatına ve tahliyesine karar verdi.