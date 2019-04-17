Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:06 TSİ- Asayiş G: Bugün 15:03 TSİ

Sevgilisiyle görüştürmeyen babasını cezaevine yolladı!

Kocaeli'de, erkek arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babasının kendisine şiddet uyguladığını ve cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden genç kız, babasını cezaevine göndertti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli'de, erkek arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babasının kendisine şiddet uyguladığını ve cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden genç kız, babasını cezaevine göndertti. Olayla ilgili devam eden duruşmada konuşan genç kız, “Bize baskı kurdu. Çok bunalmıştım. Bana karşı cinsel eylemi olmadı. Şikayetim yoktur" dedi. Annenin de benzer beyanları sonrasında baba A.A. suçlamalardan beraat etti.

“ERKEK ARKADAŞINI ONAYLAMADIĞIM İÇİN…”

Bugün hakim karşısına çıkan şahıs, “Darp ettiğim için bana iftira atmışlar. Suçlamayı kabul etmiyorum. Mağdur kızım olur. Erkek arkadaşını onaylamadığım için şikayet edildiğimi düşünüyorum. Daha önce de cezaevinde kaldığım için böyle bir suç işlemem imkansız. Beni yeniden cezaevine göndertmek için bunu planladılar” dedi.

“BİZE BASKI KURDU”

Mağdur sıfatıyla duruşmada hazır bulunan H.A., "Sanık babam olur. Cezaevinden çıkınca bize baskı kurdu. Çok bunalmıştım. Erkek arkadaşımla görüştürmüyordu. Şiddet uyguluyordu. Bana karşı cinsel eylemi olmadı. Şikayetim yoktur" dedi.

“CİNSEL BİR EYLEMİNİ GÖRMEDİM”

Sanığın eşi R.A. "Sanık eşim olur. Bana ve kızıma baskı kuruyordu. Eşimin kızım karşı cinsel bir eylemini görmedim. Şikayetim yoktur." dedi. Tanık A.B. "Rehberlik öğretmeniyim. Öğrenci babasının cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Okul yönetimine haber verdim. Halen öğrencimizdir. Evde baskı gördüğünü de ifade etti. Bu yönde işlemler yaptık" ifadelerine yer verdi.

TAHLİYE OLDU

Savcı mütalaasında, yan delil ile desteklenmeyen kesin ve inandırıcı durum olmadığı ve katılanların ifadelerini göz önünde bulundurarak A.A.'nın beraat ve tahliyesini istedi. Mahkeme şahsın beraatına ve tahliyesine karar verdi.

Bugün 14:06 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Evinde ölü bulundu! mask
Evinde ölü bulundu!
Yolcu servisi kavşakta iki otomobille çarpıştı: 8 yaralı mask
Yolcu servisi kavşakta iki otomobille çarpıştı: 8 yaralı
Okul servisinde cinsel istismar! Savcı beraat istedi mask
Okul servisinde cinsel istismar! Savcı beraat istedi
Tartıştığı arkadaşını bacağından vurdu mask
Tartıştığı arkadaşını bacağından vurdu
Yuvacık Menekşe Yaylasında kurtarma operasyonu! mask
Yuvacık Menekşe Yaylasında kurtarma operasyonu!
Halk otobüsünde hırsızlık! mask
Halk otobüsünde hırsızlık!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı mask
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti mask
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti
Kocaeli'de 159 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 159 firma eleman arıyor
Nevzat Doğan: İzmit tarihi bir gün yaşıyor mask
Nevzat Doğan: İzmit tarihi bir gün yaşıyor
Hürriyet, İzmitlilere çağrıda bulundu mask
Hürriyet, İzmitlilere çağrıda bulundu

GALERİ

Betonarme binaların arasında tarihi güzellik mask
Betonarme binaların arasında tarihi güzellik
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada! mask
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada!
Büyükşehir ilk meclisini yaptı mask
Büyükşehir ilk meclisini yaptı
Dava nedeniyle gemilerini terk edemeyen mürettebata gıda yardımı mask
Dava nedeniyle gemilerini terk edemeyen mürettebata gıda yardımı
Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı mask
Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı
2020 yılında açılacak Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmalar sürüyor mask
2020 yılında açılacak Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmalar sürüyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL