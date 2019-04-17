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CHP’de Grup Başkan Vekili belli oldu

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar başkanlığında toplanan İzmit Belediyesi meclis üyeleri, grup başkan vekilini belirledi. CHP’de Grup Başkan Vekili Necat Çakır oldu.

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mazbatasını aldıktan sonra Nevzat Doğan’dan görevi devraldı. Belsa’da Pazartesi yapılan törenle Hürriyet, görevine resmen başladı. Hürriyet daha sonra İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve İzmit Belediyesi meclis üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda CHP’nin yeni dönemde İzmit Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilinin CHP eski İl Başkanı Necat Çakır olarak kararlaştırıldığı öğrenildi. Selin BECER

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