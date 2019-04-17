İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mazbatasını aldıktan sonra Nevzat Doğan’dan görevi devraldı. Belsa’da Pazartesi yapılan törenle Hürriyet, görevine resmen başladı. Hürriyet daha sonra İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve İzmit Belediyesi meclis üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda CHP’nin yeni dönemde İzmit Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilinin CHP eski İl Başkanı Necat Çakır olarak kararlaştırıldığı öğrenildi. Selin BECER
Bugün 14:13 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:19 TSİ
CHP’de Grup Başkan Vekili belli oldu
CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar başkanlığında toplanan İzmit Belediyesi meclis üyeleri, grup başkan vekilini belirledi. CHP’de Grup Başkan Vekili Necat Çakır oldu.
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Bugün 14:13 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz