3 ilçede bulunan mesire alanları kiraya verilecek

İzmit Orman İşletme Müdürlüğü, Kocaeli’nin 3 ilçesinde bulunan toplam 5 mesire yeri, 29 yıllığına kiraya verilecek. 29 yıllığına kiralanacak yerler ise, İzmit’te bulunan Gölkaypark, Gebze’de bulunan Düzmeşe, Dilovası’nda bulunan Çerkeşli Adatepe, Köseler C ve Köseler B mesire alanları.
İHALE 30 NİSAN'DA
Düzmeşe B Tipi Mesire Yeri için 64 bin lira, Çerkeşli Adatepe C Tipi Mesire Yeri için 59 bin lira, Köseler C Tipi Mesire Yeri için 41 bin lira, Köseler B Tipi Mesire Yeri için 52 bin 500 lira ve Gölkaypark C Tipi Mesire Yeri için 60 bin 500 lira ilk yıl işletme hakkı kira bedeli belirlendi. Kiralama ihaleleri 30 Nisan günü İzmit Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz