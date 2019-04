3 ilçede bulunan mesire alanları kiraya verilecek

İzmit Orman İşletme Müdürlüğü, Kocaeli’nin 3 ilçesinde bulunan toplam 5 mesire yeri, 29 yıllığına kiraya verilecek. 29 yıllığına kiralanacak yerler ise, İzmit’te bulunan Gölkaypark, Gebze’de bulunan Düzmeşe, Dilovası’nda bulunan Çerkeşli Adatepe, Köseler C ve Köseler B mesire alanları.

İHALE 30 NİSAN'DA

Düzmeşe B Tipi Mesire Yeri için 64 bin lira, Çerkeşli Adatepe C Tipi Mesire Yeri için 59 bin lira, Köseler C Tipi Mesire Yeri için 41 bin lira, Köseler B Tipi Mesire Yeri için 52 bin 500 lira ve Gölkaypark C Tipi Mesire Yeri için 60 bin 500 lira ilk yıl işletme hakkı kira bedeli belirlendi. Kiralama ihaleleri 30 Nisan günü İzmit Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.