AFAD’dan, İSUZU’ya eğitim

AFAD(Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ) Kocaeli ekipleri, Çayırova’da faaliyet gösteren İSUZU Fabrikası’nda çalışan 120 personele eğitim verdi. Temel afet bilinci yanında, arama kurtarma, yangın, ipler-düğümler, yaralı taşıma ve istasyonla yüksekten kurtarma konularında verilen teorik eğitimler sonrasında çalışanların pratiklerini geliştirmek üzere operasyonel tatbikatlar da gerçekleştirildi.

“GÖNÜLLÜ KAPASİTESİ ARTMALI

Eğitimler hakkında açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Selim Tekoğul, “Afet ve acil durumlarda sahadaki gönüllü kapasitemizin artmasına doğrudan hizmet eden bu tür eğitimleri yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu bağlamda kurumsal yapılarda ve özel firmalarda oluşturulacak ekiplere arama kurtarma yetkinliği kazandırma konusunda hassas olmaya çalışıyoruz” dedi.