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Aydınlar Ocağı Antalya’da toplandı

Yılda 2 kez yapılan Aydınlar Ocağı Şubeleri’nin 48’inci Büyük Şurası Antalya’da gerçekleştirildi.

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Yılda 2 kez bir araya gelen Aydınlar Ocağı üyeleri, ‘48’inci Büyük Şurası’nı Antalya’da gerçekleştirdi.  Toplantıya yurt içi ve yurt dışından 26 Aydınlar Ocağı’na mensup yöneticiler, üyeler, akademisyenler ile Irak, Suriye, Doğu Türkistan ve Bulgaristan Türklerinin temsilcileri katıldı. Şuraya 5 kişilik ekiple katılan Kocaeli Aydınlar Ocağı’nı temsilen Başkan Süleyman Pekin ile eski başkan Av. Ruhittin Sönmez birer sunum gerçekleştirdi. Başkan Süleyman Pekin ‘İlk Borçlanmadan Bugüne Düyun-u Umumiye’ başlıklı sunum gerçekleştirirken, Av. Ruhittin Sönmez de, ‘Ocaklarımız ve Türk Aydınının Genel Mantalitesi’ konusunu ele aldı.

YARIN KONFERANS DÜZENLENECEK

Öte yandan Kocaeli Aydınlar Ocağı, 19 Nisan Cuma akşamı İzmit Öğretmenevi’nde ikili konferans programı düzenliyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Kemal Üçüncü “21.YY’ da Avrasya ve Türk Kültür Havzası” ve Sakarya Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Kenan Göçer’in “Türk’ün İş Zihniyeti” başlıklı sunum gerçekleştirecek. Saat 19.00’da başlayacak olan konferansın vatandaşlara açık olduğu belirtildi.

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