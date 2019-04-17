Bisiklet Turu hazırlıkları devam ediyor

55.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Kartepe’de ‘Kraliçe Etabı’ için gereken hazırlıklar devam ediyor. Valilik başkanlığında oluşturulan komisyon ile kent genelinde gereken tedbirler alınmaya başlandı. Belirlenen güzergâhlar yarış boyunca yaya ve araç trafiğe kapalı olacak. Valilik tarafından gönderilen talimat uyarınca Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kartepe Oteli görevlilerinin katılımı ile alınacak tedbirler görüşüldü.



PLANLAMA HAZIR

Cumhurbaşkanlığı 55’nci Bisiklet Turu Karamürsel-Gölcük-Başiskele-İzmit ve Kartepe ilçelerinden geçerek 16. 17-16. 48 saatleri arasında Kartepe Oteli otoparkında bitecek. Bisiklet turunun geçekleşeceği güzergâh yaya ve araç trafiğine kapatılacak. Güzergah üzerinde gereken tüm güvenlik tedbirleri alınacak. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü’nce güzergâhta belirlenecek alanlara ve Kartepe zirvesinde tam teşekküllü 4 ambulans görevlendirilecek.

“BİLGİLENDİRME YAPILACAK”

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu güvenlik toplantısı hakkında açıklama yapan Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı “Kocaeli Valiliği tarafından gönderilen yazı ile Kartepe genelinde gereken bütün tedbirleri aldık. Görevli olacak personellerimiz ile kurum ve kuruluşlarla koordineli bir çalışma içerisindeyiz. Kartepemizde misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Bisiklet turunun geçeceği güzergâh hakkında halkımız bilgilendirilecektir” dedi.