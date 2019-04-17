Şimdi sırada Türkiye Şampiyonluğu var!..

Zonguldak’ta düzenlenen Türkiye Okullar Arası Yıldız Kızlar Futsal Grup Birinciliği’nde destan yazan antrenör-öğretmen Hasan Alemdaroğlu ve Kavaklı Ortaokulu kız takımı, gözünü Türkiye birinciliğine dikti.

GEÇEN YIL DÜNYA İKİNCİSİ OLDULAR

Değişik kulüpler ve okullar adına, kız futbol ve futsalında sayısız Türkiye şampiyonlukları ve iki kez de Dünya ikinciliği kazandıran Hasan Alemdaroğlu ve onun projesi olan Kavaklı Ortaokulu kız futsal takımı, Zonguldak’taki final maçında Sakarya Fuat Paşa Ortaokulu’nu 5-2 yenerek yeni bir destan yazdı. Yıldız kızlarımız, bir kez daha Türkiye Şampiyonu olmak için ayağının tozuyla çalışmalara yeniden başladı. Cumhurbaşkanı’na söz verilen Dünya Şampiyonluğu iddiası ise sürüyor.