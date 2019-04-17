Pazarı iple çekiyoruz Adliye’yi bekliyoruz!..

Pazar günü sahasında ligde kalma savaşı veren Ankara Adliyespor ile karşılaşacak olan 3.Lig 3.Grup üçüncüsü temsilcimiz Kocaelispor’da çalışmalar sürüyor. Vinsan Tesisleri’nde yapılan dünkü antrenmanda, takımın enerjisinin yüksek olması dikkatlerden kaçmadı. Teknik adam Galip Gündoğdu, cezalı olan Murat Soner Başak’ın yerine Kemal’i, Sefa’nın yerine ise Karacabey maçında oyuna girdikten sonra iyi bir görüntü çizen genç Erkan’ı 11’de başlataca gibi görülüyor.

ÇİFT KALE MAÇ YAPILDI…

Antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular hafif tempolu istasyon çalışması yaptı. 3 gruba ayrılan Yeşil Siyahlılar, üst ayak adalesini güçlendiren top kapma oyunu oynadı. Antrenman önce kalecisiz olarak, ardından kalecinin de yer aldığı çift kale maçla çalışma sona erdi. Melih Süleyman, Burak Süleyman, Mesut, Gökdeniz ve Büyük Kerem’in performansı beğenildi.

SEFA, MERT VE FATİH KATILMADI

Galip Gündoğdu, antrenmanı sık sık durdururken, Karacabey maçında yapılan hataları tek tek anlattı. MR’ı çekilen Sefa, sakatlıkları süren Fatih ve Mert çalışmaya katılamazken, Burak Süleyman çift kale maçta yerini aldı. Sefa’nın durumu bugün netlik kazanacak. Yeşil Siyahlılar bugün Vinsan’da yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. Erdem ÖVÜÇ