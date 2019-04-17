Darıcalı Abdülbaki Milli Takım’da

U-14 Milli Takımımızın 21-25 Nisan tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 21 Nisan Pazar günü saat 16.00’da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak. Aday kadroya Darıca G.B. U14 takımının kaptanı ve golcüsü Abdülbaki Kılıç da seçildi. Altyapı koordinatörü İbrahim Erestin, “Kaptanımızın milli takım kampına davet edilmesi bizim için sürpriz olmadı” dedi.