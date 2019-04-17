Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, meclis üyesi Sedat Çelik’i başkan yardımcılığına atadı. AKP'li belediye meclis üyesi Sedat Çelik, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından başkan yardımcılığına atandı. 1968 Gebze doğumlu olan Sedat Çelik, evli ve iki çocuk babası. Sedat Çelik, Anadolu Üniversitesi İşletme fakültesi mezunu. Görevlendirme tebliğini Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den alan Çelik, “Gebze’miz için başkanımızla birlikte omuz omuza hizmet üreteceğiz” dedi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, başkan yardımcısı Sedat Çelik’e yeni görevinde başarılar diledi.
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Büyükgöz, yardımcısını atadı
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, meclis üyesi Sedat Çelik’i başkan yardımcılığına atadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz