Kartepe’de üretim yapan Cem Bialetti fabrikasında çalışan 100 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde netice alınamadı. Birleşik Metal-İş Sendikası ile işverenin anlaşamaması, üzerine bugün fabrikada grev ilan asıldı. İşçiler ve sendika yönetimi 7 Mayıs’ta greve çıkılacağını da duyurdu. Sendikanın 4 lira 40 kuruş zam istediği saat ücretlerine, işveren sadece 1 lira 60 kuruş zam önerisini masaya getirdi. Ücret noktasında anlaşma sağlanmaması nedeniyle toplu iş sözleşmesi süreci kilitlendi. İşçiler bundan sonraki aşaada greve çıkacaklarını belirtti.
Bugün 14:51 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 15:39 TSİ
Cem Bialetti işçileri greve çıkıyor!
Kartepe'de kurulu bulunan Cem Bialetti fabrikasında Birleşik Metal-İş Sendikası ile işveren arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı asıldı. İşçiler anlaşma olmaması durumunda 7 Mayıs’ta greve çıkacak.
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Bugün 14:51 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz