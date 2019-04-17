Cem Bialetti işçileri greve çıkıyor!

Kartepe’de üretim yapan Cem Bialetti fabrikasında çalışan 100 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde netice alınamadı. Birleşik Metal-İş Sendikası ile işverenin anlaşamaması, üzerine bugün fabrikada grev ilan asıldı. İşçiler ve sendika yönetimi 7 Mayıs’ta greve çıkılacağını da duyurdu. Sendikanın 4 lira 40 kuruş zam istediği saat ücretlerine, işveren sadece 1 lira 60 kuruş zam önerisini masaya getirdi. Ücret noktasında anlaşma sağlanmaması nedeniyle toplu iş sözleşmesi süreci kilitlendi. İşçiler bundan sonraki aşaada greve çıkacaklarını belirtti.