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398 konut için 2362 kişi başvurdu

Gölcük Belediyesi Denizevler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Sivritepe mevkiinde TOKİ işbirliği ile yapılan 398 konut için 2362 kişinin başvuru sonrasında kura çekimi Kongre Sarayında noter huzurunda yapıldı.

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Gölcük Belediyesi Denizevler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Sivritepe mevkiinde TOKİ işbirliği ile yapılan 398 konut için 2362 kişinin başvuru sonrasında kura çekimi Kongre Sarayında noter huzurunda yapıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve TOKİ yetkilileri ve kuraya katılan başvuru sahipleri katıldı.

398 KONUT İÇİN 2364 BAŞVURU

Büyük heyecanın yaşandığı kura çekiminde Kongre Sarayını dolduran başvuru sahiplerine konuşma yapan Başkan Sezer şunları söyledi: "17 Ağustos 1999 depremi Gölcük’te gerçekten bir milat olmuştur ve halen de etkileri burada toplanma nedenimiz suretiyle de devam ediyor. Gölcük’te kentsel dönüşüm anlamında önemli projelerimiz oldu. Bildiğiniz üzere yeni sanayi sitemiz bakanımızın katılımı ile Şubat ayı içerisinde gerçekleştirildi ve faaliyete geçti. Denizevler Mahallemizde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında Sivritepe mevkiinde TOKİ tarafından yapılan konutlar da bitti ve hak sahiplerine teslim edeceğiz. Burada yapılan konut sayısı 541, Denizevler Mahallemizde hak sahibi olan hemşerilerimizin sayısı 143, bugün kurasını çekeceğimiz 398 daire için başvuru sayısı 2 bin 364 kişi oldu. Ben bu değişimin Gölcük’te bir başlangıç olacağını, aynı şekilde yine hemşerilerimizin rahat, konforlu konutlarda oturabilme imkanlarını gerçekleşeceğini ümit ediyorum. Şimdiden hak sahiplerine yeni konutlarının hayırlı uğurlu olmasını ve kurada ismi açıklanmayanların da en kısa zamanda gönüllerine göre, huzurla oturacakları evlere kavuşmalarını diliyorum."

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