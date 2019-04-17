Hürriyet'ten ilk talimat!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, dün belediye çalışanlarının hepsiyle birim birim görüşerek tanışmıştı. Son derece sıcak ve samimi geçen görüşmelerin ardından bugün müdürlüklere ilk talimatını gönderen Hürriyet, İzmit Belediye Başkanı unvanı dışında isminin başına "Avukat" yazılmasını istemedi. Kocaeli Barosu’na kayıtlı avukat olan Hürriyet’in bu isteği çalışanları bir hayli şaşırttı. Bunun nedeni bir önceki belediye başkanı Nevzat Doğan, resmi yazışmalar bir yana sosyal medyadaki paylaşımlarında bile “Doktor” unvanının yazılmasına çok dikkat eder, bu konuda hata yapılmasını istemezdi. Hürriyet ise nerede olursa olsun isminin başında yalnızca “İzmit Belediye Başkanı” yazılmasını istedi. Görev yaptığı sürece bu unvanla anılmayı uygun gördü.