Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:06 TSİ- Gündem G: Bugün 16:38 TSİ

Hürriyet'ten ilk talimat!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, dün belediye çalışanlarının hepsiyle birim birim görüşerek tanışmıştı. Son derece sıcak ve samimi geçen görüşmelerin ardından bugün müdürlüklere ilk talimatını gönderen Hürriyet, İzmit Belediye Başkanı unvanı dışında isminin başına "Avukat" yazılmasını istemedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, dün belediye çalışanlarının hepsiyle birim birim görüşerek tanışmıştı. Son derece sıcak ve samimi geçen görüşmelerin ardından bugün müdürlüklere ilk talimatını gönderen Hürriyet, İzmit Belediye Başkanı unvanı dışında isminin başına "Avukat" yazılmasını istemedi. Kocaeli Barosu’na kayıtlı avukat olan Hürriyet’in bu isteği çalışanları bir hayli şaşırttı. Bunun nedeni bir önceki belediye başkanı Nevzat Doğan, resmi yazışmalar bir yana sosyal medyadaki paylaşımlarında bile “Doktor” unvanının yazılmasına çok dikkat eder, bu konuda hata yapılmasını istemezdi. Hürriyet ise nerede olursa olsun isminin başında yalnızca “İzmit Belediye Başkanı” yazılmasını istedi. Görev yaptığı sürece bu unvanla anılmayı uygun gördü.

Bugün 15:06 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ilk kez göz göze mask
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ilk kez göz göze
CHP'liler meclisi TERK ETTİ! mask
CHP'liler meclisi TERK ETTİ!
İzmit Belediye meclisi cumartesi toplanacak mask
İzmit Belediye meclisi cumartesi toplanacak
Büyükşehir'de bir ayrılık daha... mask
Büyükşehir'de bir ayrılık daha...
Lastik patladı! Yaralılar var... mask
Lastik patladı! Yaralılar var...
Büyükşehir meclisinde o koltuk boş kaldı mask
Büyükşehir meclisinde o koltuk boş kaldı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı mask
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti mask
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti
Kocaeli'de 159 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 159 firma eleman arıyor
Nevzat Doğan: İzmit tarihi bir gün yaşıyor mask
Nevzat Doğan: İzmit tarihi bir gün yaşıyor
Hürriyet, İzmitlilere çağrıda bulundu mask
Hürriyet, İzmitlilere çağrıda bulundu

GALERİ

Betonarme binaların arasında tarihi güzellik mask
Betonarme binaların arasında tarihi güzellik
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada! mask
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada!
Büyükşehir ilk meclisini yaptı mask
Büyükşehir ilk meclisini yaptı
Dava nedeniyle gemilerini terk edemeyen mürettebata gıda yardımı mask
Dava nedeniyle gemilerini terk edemeyen mürettebata gıda yardımı
Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı mask
Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı
2020 yılında açılacak Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmalar sürüyor mask
2020 yılında açılacak Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmalar sürüyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL