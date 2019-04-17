Alınan bilgiye göre İzmit Gökçeören Mahallesi Üçgaziler Köyünde ikamet eden Ümmet Karaca (36), sabah saatlerinde aracında kanlar içinde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Karaca’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Karaca’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ümmet Karaca’nın aracının içerisinde av tüfeğiyle intihar ettiği belirlendi. Karaca’nın intihar etmeden önce yakınlarını arayarak helallik istediği öne sürüldü. Tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen evli ve 2 çocuk babası olan Karaca’nın cenazesi Üçgaziler Köy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN
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Aracın içinde av tüfeği ile intihar etti
İzmit Gökçeören Mahallesinde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 36 yaşındaki Ümmet Karaca, aracının içinde av tüfeği ile intihar ederek yaşamına son verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz