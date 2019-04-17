Aracın içinde av tüfeği ile intihar etti

Alınan bilgiye göre İzmit Gökçeören Mahallesi Üçgaziler Köyünde ikamet eden Ümmet Karaca (36), sabah saatlerinde aracında kanlar içinde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Karaca’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Karaca’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ümmet Karaca’nın aracının içerisinde av tüfeğiyle intihar ettiği belirlendi. Karaca’nın intihar etmeden önce yakınlarını arayarak helallik istediği öne sürüldü. Tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen evli ve 2 çocuk babası olan Karaca’nın cenazesi Üçgaziler Köy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN