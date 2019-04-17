AKP'de istifa! Gerekçe yoğun iş temposu

AKP Kartepe İlçe Gençlik Kolları Yöneticisi ve Kartepe Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Cihat Yıldırım, bugün yönetim kurulu üyeliğinden yoğun iş temposu nedeni ile istifa etti. Sosyal Medya Hesabından istifasını duyuran Yıldırım, "Davamın ve partimin artık gönüllü neferiyim" açıklamasında bulundu.

Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

"Bugün itibari ile 4 Yıldır çeşitli görevlerinde bulunduğum Ak Parti Kartepe İlçe Gençlik Kolları Yönetim kurulu üyeliğinden yoğun iş temposu nedeni ile vakit ayıramadığım için istifa ettim. Davama Ve Partime hizmetimi gönüllü olarak sürdüreceğim. Saygılarımla...."