AKP'de istifa! Gerekçe yoğun iş temposu

AKP Kartepe İlçe Gençlik Kolları Yöneticisi ve Kartepe Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Cihat Yıldırım, bugün yönetim kurulu üyeliğinden yoğun iş temposu nedeni ile istifa etti. Sosyal Medya Hesabından istifasını duyuran Yıldırım, "Davamın ve partimin artık gönüllü neferiyim" açıklamasında bulundu.
Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:
"Bugün itibari ile 4 Yıldır çeşitli görevlerinde bulunduğum Ak Parti Kartepe İlçe Gençlik Kolları Yönetim kurulu üyeliğinden yoğun iş temposu nedeni ile vakit ayıramadığım için istifa ettim. Davama Ve Partime hizmetimi gönüllü olarak sürdüreceğim. Saygılarımla...."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz