Caminin bağış kasasını çalan şüpheliler kameradan belirlenip yakalandı

Olay, Gebze Mutlukent Merkez Camii'nde dün gece meydana geldi. Camiye yapılan yardımlar sonucu içinde yaklaşık 40 bin lira para biriken çelik kasa çalındı. Şüpheliler çelik kasayı taşırken caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kasanın çalındığını fark eden Cami Koruma ve Yaşatma Derneği durumu polise bildirdi. Polis çelik kasanın çalındığı bölgede parmak izi alıp güvenlik kameralarını inceleyerek çelik kasayı çaldıkları tespit edilen H.Ö. (17) B.G. (17), S.T. (17), S.D. (18), B.Ş. (18) adlı kişileri gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.