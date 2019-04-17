Olay, Gebze Mutlukent Merkez Camii'nde dün gece meydana geldi. Camiye yapılan yardımlar sonucu içinde yaklaşık 40 bin lira para biriken çelik kasa çalındı. Şüpheliler çelik kasayı taşırken caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kasanın çalındığını fark eden Cami Koruma ve Yaşatma Derneği durumu polise bildirdi. Polis çelik kasanın çalındığı bölgede parmak izi alıp güvenlik kameralarını inceleyerek çelik kasayı çaldıkları tespit edilen H.Ö. (17) B.G. (17), S.T. (17), S.D. (18), B.Ş. (18) adlı kişileri gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
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Caminin bağış kasasını çalan şüpheliler kameradan belirlenip yakalandı
Gebze Mutlukent Merkez Camii'nin, içinde yaklaşık 40 bin lira olan bağış kasası çalındı. Güvenlik kameraları tarafından olay saniye saniye görüntülenirken, şüpheliler yakalanıp, gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz