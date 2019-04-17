İmamoğlu mazbatasını bugün alacak!

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanılığı seçimlerini CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. Birleştirme tutanaklarının İl Seçim Kuruluna teslim edilmesinin ardından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almak üzere İl Seçim Kuruluna çağrıldı.

HAYDAR AKAR DA DUYURDU

Resmi olmayan YSK verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak için bugün 16.30'da İl Seçim Kuruluna gidecek. Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, "Saat 16:30 da Çağlayan adliyesinde mazbatamızı alıyoruz... Ekrem İMAMOĞLU İstanbul’umuza hayırlı uğurlu olsun..." ifadeleri ile sosyal medya hesabından paylaştı.