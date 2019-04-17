YRP İl Başkanı Aras mazbatasını aldı

Milli Görüş Lideri Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın genel başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi’nin Kocaeli İl Kongresi 14 Nisan Pazar günü Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilmişti. 574 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongrede kurucu il başkanı olan Mehmet Aras, seçilmiş il başkanı olmuştu. 100 kişilik il yönetimi ve 10 kişilik il disiplin kurulunun da belirlendiği kongrenin ardından YRP İl Başkanı Mehmet Aras yönetimi ile birlikte Kocaeli Adliyesine giderek mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Muhittin Paça’nın elinden aldı. Mazbata törenine İl Başkanlık Divanı üyeleri Rıdvan Özay, Mustafa Can, Cevat Çepil ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı. Törende konuşan İl Başkanı Aras, “Mazbatamızı aldık, ülkemize ve Kocaeli’mize hayırlı olsun. Çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam edeceğiz “dedi. Nuri AKÇAHARMAN