Avukatlık stajını tamamlayan Aylin Kırıcı dün baro binasında bulunan Avukat Umut Gümüş Toplantı Salonu’nda gerçekleşen törenle yemin etti. Yemin eden Kırıcı’ya avukatlık ruhsatnamesi teslim edildi. Kırıcı, avukatlık mesleğine adım attı. Törene Baro Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Gül’ün yanı sıra Aylin Kırıcı’nın yanında staj yaptığı Avukat Kaan Kabakoğlu, baro yönetimi, ailesi ve arkadaşları katıldı. Avukatlık mesleğine bağlı kalacağına yemin eden Kırıcı, onuruyla ve layığıyla mesleğini sürdüreceğini ifade etti. Selin BECER
Bugün 16:07 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:08 TSİ
Baroya taze kan
Ruhsatnamesini alan Avukat Aylin Kırıcı Kocaeli Barosu’na katılarak mesleğe adım attı.
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Bugün 16:07 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz