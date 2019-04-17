Baroya taze kan

Avukatlık stajını tamamlayan Aylin Kırıcı dün baro binasında bulunan Avukat Umut Gümüş Toplantı Salonu’nda gerçekleşen törenle yemin etti. Yemin eden Kırıcı’ya avukatlık ruhsatnamesi teslim edildi. Kırıcı, avukatlık mesleğine adım attı. Törene Baro Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Gül’ün yanı sıra Aylin Kırıcı’nın yanında staj yaptığı Avukat Kaan Kabakoğlu, baro yönetimi, ailesi ve arkadaşları katıldı. Avukatlık mesleğine bağlı kalacağına yemin eden Kırıcı, onuruyla ve layığıyla mesleğini sürdüreceğini ifade etti. Selin BECER