Gebze'de ev yangını

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi 420 Sokak'ta 3 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Apartmandan dumanın yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, dumandan etkilenen bir çocuk 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.