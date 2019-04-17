Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi 420 Sokak'ta 3 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Apartmandan dumanın yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, dumandan etkilenen bir çocuk 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Gebze'de ev yangını
Gebze'de bir evde çıkan yangında, bir çocuk dumandan etkilendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz