İşte İmamoğlu'nun mazbatası...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının görüntüsü ortaya çıktı. İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde birazdan mazbatasını alacak.
MALTEPE'DE MAZBATA VERİLDİ
Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, AKP ve MHP'nin itiraz ettiği Maltepe'de, Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç'ın mazbata alacağını duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz