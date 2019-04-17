AKP'nin İstanbul'da itirazı reddedildi!

AKP, Maltepe ile ilgili birleştirme tutanaklarına hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etmişti. AKP tarafından İstanbul İl Seçim Kuruluna sunulan dilekçede, Maltepe’deki sandıkların yeniden sayılması talep edilmişti. AKP'nin bu talebi reddedildi.