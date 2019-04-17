AKP, Maltepe ile ilgili birleştirme tutanaklarına hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etmişti. AKP tarafından İstanbul İl Seçim Kuruluna sunulan dilekçede, Maltepe’deki sandıkların yeniden sayılması talep edilmişti. AKP'nin bu talebi reddedildi.
Bugün 16:27 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:31 TSİ
AKP'nin İstanbul'da itirazı reddedildi!
AKP'nin İstanbul İl Seçim Kurulu'na tutanaklarla ilgili yaptığı itiraz reddedildi.
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Bugün 16:27 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz