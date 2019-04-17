31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nunbugün saat 16.30'da mazbatasını alacağı duyurulmuştu. İmamoğlu birazdan mazbatasına kavuşacak. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki devir teslim ise saat 18.00'da yapılacak.
Bugün 16:33 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:37 TSİ
İstanbul'da devir teslimin saati açıklandı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki devir teslim saat 18.00'da yapılacak.
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Bugün 16:33 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz