İmamoğlu mazbatasını alıyor!

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanılığı seçimlerini CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. Birleştirme tutanaklarının İl Seçim Kuruluna teslim edilmesinin ardından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almak üzere İl Seçim Kuruluna çağrıldı.

HAYDAR AKAR DA DUYURDU

Resmi olmayan YSK verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak için bugün 16.30'da İl Seçim Kuruluna gidecek. Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, "Saat 16:30 da Çağlayan adliyesinde mazbatamızı alıyoruz... Ekrem İMAMOĞLU İstanbul’umuza hayırlı uğurlu olsun..." ifadeleri ile sosyal medya hesabından paylaştı.

DEVİR TESLİM 18.00'DA

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nunbugün saat 16.30'da mazbatasını alacağı duyurulmuştu. İmamoğlu birazdan mazbatasına kavuşacak. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki devir teslim ise saat 18.00'da yapılacak.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE ALACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının görüntüsü ortaya çıktı. İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde birazdan mazbatasını alacak.

MALTEPE'DE MAZBATA VERİLDİ

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, AKP ve MHP'nin itiraz ettiği Maltepe'de, Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç'ın mazbata alacağını duyurdu.