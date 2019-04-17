AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, yerel seçimlerin ardından teşekkür turu kapsamında bugün gazetemizi ziyaret etti. Eryarsoy’a, yönetiminde yer alan Tanıtım ve Medya Başkanı Sedat Köse eşlik etti. Gazetemiz Başyazarı Tanzer Ünal, genel müdürümüz Erkan Ünal, yazı işleri müdürümüz Mesut Akbulut ve haber müdürümüz Bülent Ekinci’nin sorularını yanıtlayan Eryarsoy, ziyarette hem seçim sürecini hem de teşkilatların durumunu değerlendirdi.

“SERTİF GÖKÇE İLE DOSTUZ”

Ziyarette Derince’nin millet ittifakı adayı ve aynı zamanda eski iş ortağı olan Sertif Gökçe ile ilgili konuşan AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, “Ben ona aday olma demiştim. Şu aşamada yeniden işlerimizi birleştirme durumumuz yok, ama tabi ilerleyen süreçlerde bu duruma bakarız. Ortaklığımız kalabilirdi, ama siyasi etik olarak doğru olmazdı. O aday ben il başkanıyım. Bir şey olmadığı halde bile insanlar konuştular. Seçimin böyle bitmesi güzel oldu. Biz 2000 yılından beri ortağız. O zamanki siyasi görüşümüz ile şimdiki siyasi görüşümüz arasında bir farklılık yok. Dostluğumuz her zaman bakidir” dedi.

“DİLOVASI KRİTİK BİR BÖLGEYDİ”

Yerel seçimlerde oldukça çekişmeli geçen Dilovası ile ilgili değerlendirmede bulunan il başkanı Eryarsoy, “Dilovası'nın bizim için ayrı bir anlamı vardı. Bu ilçede seçimi kazanmak kolay olmadı. Dilovası'nda çok çalıştık. Partimiz açısından kritik bir bölgeydi. Dilovası'nda belediye başkanımız Hamza Şayir çok güzel başladı. Kendisinden beklentilerim çok yüksek. Hamza başkanımızın güzel işler yapacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“İKİ İLÇEDE SORUN VARDI”

Dilovası’nın dışında iki ilçede daha sıkıntı yaşadıklarını da anlatan Eryarsoy, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Gölcük ve Derince’de de belli oranda sıkıntı yaşadık. Hatta bu dönem çok problemliydi diyebilirim. Son dönemlerde Dilovası, Gölcük ve Derince’ye olağanüstü bir şekilde ağırlık verdik. Neticede istediğimizi aldık ve seçimleri kazandık.”

“3 AYDA FARKI KAPATAMADIK”

AKP’nin tek kaybettiği ilçe olan İzmit seçimleri hakkında da konuşan Eryarsoy, “İzmit'te seçimi kaybetmemizin nedenini araştırıyoruz. Bu sebepleri tek bir noktaya indirmek doğru olmaz. Mecliste ve büyükşehirde fazla oy aldık, ama adayda fazla oy alamadık ve seçimi kaybettik. Karşı adayın uzun süredir çalışıyor olmasının da bir katkısı var. 2-3 yıldır çalışıyordu, bu az bir zaman değil. 3 aylık bir çalışmayla aradaki farkı kapatamadık” dedi.

“YENİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK”

“İzmit’te seçimi kaybetmemizin nedeni olarak hatayı kendimizde aramalıyız” diyen Eryarsoy, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi demek ki milletimizin gönlüne girememişiz. Genel merkez; İzmit ile ilgili kısa bir rapor istedi. Kısa bir raporu genel merkeze sunduk. Haftaya kamp var. Muhtemelen kamptan sonra ayrıntılı raporu genel merkeze sunacağız. Kamptan sonra yeni yol haritası belli olacak.”

“ALİ GÜNEY DEĞİŞMEZ”

“Seçimi kaybettiği için İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in değişme ihtimali olur mu?” sorusuna da cevap veren Eryarsoy, “Ali beyin değişme olasılığı yok. Bana göre başarısız değil. Bana göre 3 seçimden iki tanesini kazanmış bir ilçe başkanıdır. Seçim geçti, gitti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın da ilk meclis toplantısında dile getirdi. Dikiz aynasına bakarak ilerleyemeyiz. Milletimiz, vatandaşımız hizmet bekliyor, sorunlarının çözülmesini istiyor” dedi.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE İSTEYEBİLİR

Teşkilatların yenilenmesi hakkında da konuşan il başkanı Eryarsoy, “Normal kongre takvimi 3 yılda bir oluyor. Eğer normal takvime göre olursa seneye başlıyor. 2020'de ilçeler, 2021'de il belirleniyor. Ama genel merkez 2 yıl beklemeyebilir, erken olağanüstü kongre isteyebilir. Ya da genel merkez kendi başarısız gördüğü yerde “İstifa edin” diyebilir. Fakat bana sorarsanız Kocaeli teşkilatları çok başarılı” açıklamasında bulundu.

KARDEŞİ HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Körfez Belediyesi meclis üyesi de olan kardeşi Yusuf Eryarsoy hakkında ilk ve son kez konuştuğunu dile getiren Eryarsoy, “İl başkanı olarak önceliğimiz adil olmak. Hakkaniyetten ve adaletten taviz vermemek lazım. Kardeşim, benden 1 sene öncesinde partiye üye oldu. Benden önce partiye girmiş, mahalle başkanlığı yapmış, ilçe yöneticiliği yapmış ve 2009- 2014'te meclis üyeliği yapmış birisi. Kardeşimin soy ismini kaldırın ve parti için yaptığı çalışmaları göz önüne alıp öyle değerlendirin” dedi.

“İKİNCİ SIRADAN 6’YA ALDIM”

“Şener Söğüt'ün yola çıktığı bir kaç kişiden biri de Yusuf’tur” diyen Eryarsoy, “Böyle bir kişi şimdi sırf benim kardeşim diye onu meclis üyesi yapmayalım mı? Benim kardeşim diye ona nasıl menfaat sağlanmıyorsa aynı şekilde sırf benim kardeşim diye de ona zulüm etmemeliyiz. Meclis adayları belirlenirken ilçeler bir liste oluşturup bize getirdi. Liste bize geldiğinde Yusuf ikinci sıradaydı. Benim kardeşim olmasaydı şimdi Büyükşehir meclis üyesiydi. Ben onu ikinci sıradan aldım alt sıralara koydum” dedi.

SIKINTILI BELEDİYELER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Maddi olarak sıkıntı yaşayan belediyeler hakkında konuşan Eryarsoy, “Artık borçsuz gününü tamamlayabilen, ay sonunu getirebilen en zengin. Belediyeler de aynı şekilde maddi anlamda sıkıntılı dönemler geçirdi. İnşaat sektörü durunca para da olmuyor. Bu süreç böyle devam etmeyecek, iyi olacak inşallah. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimizin beklentisi iyi olması yönünde” diye konuştu.

OLAĞAN ÇALIŞMALARA DEVAM

Seçimin sona ermesinin ardından teşkilat olarak çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten Eryarsoy, sözlerini şöyle tamamladı: “Seçimden sonra teşkilatlar olarak rutin çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 12 ilçemize teşekkür yemekleri düzenleyeceğiz. Danışma meclislerimizi yeniden yapmaya başlayacağız. Olağan çalışmalarımıza gerçekleştireceğiz.” Selin BECER