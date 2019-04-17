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İmamoğlu, mazbatasına kavuştu!

Ekrem İmamoğlu mazbatasına kavuştu. İmamoğlu, 18.00'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına giderek belediyeyi devralacak.

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Maltepe ilçe seçim kurulu görevlilerince oy sayımının ardından hazırlanan birleştirme tutanaklarının İl Seçim Kurulu'na sunulmasından sonra Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. Birleştirme tutanaklarının İl Seçim Kuruluna teslim edilmesinin ardından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almak üzere İl Seçim Kuruluna çağrıldığını belirtti. Ekrem İmamoğlu da İstanbul İl Seçim Kurulu görevlilerince hazırlanan mazbatayı almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Eşi Dilek İmamoğlu'nun da eşlik ettiği İmamoğlu'nu adliyenin C kapısı önünde partililerce coşkuyla karşılandı.

MAZBATAYI ALDI

Partilileri selamlayan İmamoğlu, mazbatasını almak üzere il Seçim Kurulu'nun bulunduğu kata çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ekrem İmamoğlu'nun İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldığını bildirdi. İmamoğlu mazbatasına kavuştu ve göreve resmen başladı. İmamoğlu adliye önündeki izdihamdan dolayı çıkışta yapacağı basın açıklamasını ise iptal edildi. İmamoğlu, 18.00'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına giderek belediyeyi devralacak. (AA)

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