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İmamoğlu'nun mazbatayı alışı Belsa'dan canlı verildi

Ekrem İmamoğlu, 13 bin 729 oy farkıyla mazbatasını aldı. İmamoğlu'nun mazbata töreni ise Belsa'da canlı yayınlanırken İzmitli vatandaşlar, meraklı gözlerle Belsa önünde toplanarak dev ekrandan anbean süreci takip etti.

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31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulunun bulunduğu Çağlayan Adliyesi'ne gelerek mazbatasını aldı. Sayımı ilişkin birleştirme tutanaklarına göre; CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı.

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Ekrem İmamoğlu, 13 bin 729 oy farkıyla mazbatasını aldı. İmamoğlu'nun mazbata töreni ise Belsa'da canlı yayınlanırken İzmitli vatandaşlar, meraklı gözlerle Belsa önünde toplanarak dev ekrandan anbean süreci takip etti.

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