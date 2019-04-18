Arkadaşını sokak ortasında bıçakladı

Olay, İzmit Karabaş Mahallesi Süleyman Paşa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir genç, kimliği belirlenemeyen arkadaşı ile sokak ortasında tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonrasında cebindeki bıçağı çıkartan genç, arkadaşını bıçakladı. Karnından yaralanan genç kanlar içinde kalırken, kimliği belirsiz şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yarım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz