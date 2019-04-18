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Eşinin tabancasıyla intihar etti

İzmit ilçesinde, askeri lojmanlarda oturan 1 çocuk annesi Nilüfer K. (30), uzman çavuş eşinin tabancasıyla intihar etti.

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Olay, akşam saatlerinde Alikahya Mahallesi'ndeki askeri lojmanlarda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve daha önce tedavi gördüğü öğrenilen Nilüfer K., evde yalnız olduğu sırada uzman çavuş eşinin evde bulunan tabancasıyla intihar etti. Silah sesinin duyulması üzerine komşular sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nilüfer K.'nın hayatını kaybettiği belirledi. Nilüfer K.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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