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KOTO'dan Kocaman'a ziyaret

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, KOTO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında konuk etti.

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Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, KOTO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında konuk etti. 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Kartepe’de elde edilen başarıdan dolayı Belediye Başkanı Kocaman’ı tebrik eden KOTO Başkanı Bulut “Kartepe turizm bakımından zengin bir ilçedir. Ticari hayatın gelişmesi bizler için çok önemlidir. Ticari alanda her zaman işbirliklerine hazırız. Genç ve dinamik belediye başkanımız Mustafa Kocaman’a başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

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KOTO kentimizin ticari hayatı için en önemli kurumlarından biridir diyen Belediye Başkanı Kocaman “Kartepemizin gelişmesinde iş insanlarının yatırımları çok önemlidir. İş alanlarının artması ticari hayatın gelişmesiyle birlikte istihdama çok önemli katkı verecektir. Bizlerde elimizde ki imkanlarla istihdamın artması noktasında herşeyi yapacağız. İş insanlarının ilçemizde yapacakları yatırımlarda her zaman kapımız açıktır. Hep birlikte milletimizin refahı için çalışacağız. Destekleriniz için teşekkür ederim ayaklarınıza sağlık” ifadelerini kullandı.

18.04.2019 Fotoğraflı Haber No:7828

NOT: Belediyemizle ilgili bütün haberleri www.kartepe.bel.tr internet adresimizden de takip edebilirsiniz.

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