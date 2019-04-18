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Ünlü’den Sezer’e hayırlı olsun ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü İlçe Başkanı Bilal Çakır Meclis Üyesi Savaş Toprak ve parti yöneticileriyle birlikte Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezeri makamında ziyaret edip 31 Mart seçimleri sonrasında kazanılan başarıyı tebrik etti yeni dönemin hayırlı uğurlu olması dileklerini iletti.

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İl Başkanı Ünlü ziyarette yaptığı konuşmada Gölcükte Cumhur ittifakına sahip çıkıldığı için bu zafer anlam ifade ediyor. Biz Cumhur İttifakının ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi olarak belediye başkanımızın arkasında değil yanında olacağız. Her ne olursa olsun Cumhur İttifakının ruhuna uygun hareket edilecek. Zarar verecek eylem ve söylemlerden teşkilat ve meclis üyelerimiz kaçınacaklar. Fitne fesat yapmak isteyenler olsa da MHPliler bu oyunlara gelmeden hassas bir şekilde Gölcükte ki vatandaşlarımıza hizmet etmek adına ellerinden gelenin fazlasını yapacaklar. Siz çok şanslı bir belediye başkanısınız. Hem AK Parti hem de MHP kadroları yanınızda. Ülkü Ocağı dahil bir çok STK yanınızda. Böyle köklü siyasi hareketlerin yanında olması herkese nasip olmaz. Gölcükte seçim döneminde çok güzel bir uyum vardı. Bu devam edecektir. Ben yeni dönemin size ve bizlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum dedi.

GÖLCÜKTEKİ UYUM SANDIĞA YANSIDI

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Başkan Sezer ise şunları söyledi: Ben ziyaretiniz için size ilçe başkanımıza ve diğer arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Gölcükte Cumhur İttifakının ruhuna uygun bir seçim süreci yaşadık. Bu birliktelik Gölcük düzeyinde üst düzeyde idi. Bu birlikte uyumlu çalışma sandığa da yansıdı. Bunun seçimden sonrada devam etmesi temel arzumuz. Biz buna dikkat ediyoruz. Grup toplantımızı birlikte yaptık görevlendirmelerde de aynı hassasiyeti gösterdik. İnşallah bu birliktelik görev süresi boyunca da devam edecek. Ben kendi adıma çok dikkat edeceğimi belirtmek istiyorum. Önemli olan hemşehrilerimizin beklentisini karşılayıp Gölcükte daha mutlu huzurlu bir hayat sürmelerini sağlamak. Bunun içinde adaletli bir yönetim anlayışımız ile her vatandaşımıza eşit olacak şekilde hizmet üreteceğiz. Başarılı olmak için gayret sarf edeceğiz çok çalışacağız. Ziyaretiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum diyerek sözlerini noktaladı.

Bugün 09:27 TSİ - Siyaset

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