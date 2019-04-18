Körfez’de iki başkan yardımcısı daha belli oldu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Faruk Denli ve İbrahim Çırpan’ın ardından birlikte görev yapacağı iki başkan yardımcısını daha belirledi. Mevcut başkan yardımcısı olan Levent Yılmaz ile birlikte Körfez Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Osman Yurt’un atamaları gerçekleştirildi.

OSMAN YURT KİMDİR?

1965 İzmit doğumlu olan Osman Yurt, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü mezunu. Uzun yıllardır Körfez Belediyesi’nde görev yapan Yurt, Fen İşleri Koordinatörlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve son olarak İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevini yürüttü. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında da görevlerde bulunan Yurt, evli ve 2 çocuk babası.

LEVENT YILMAZ KİMDİR?

1980 Sakarya doğumlu olan Levent Yılmaz, Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi mezunu. Yılmaz, Derince Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görev yaptıktan sonra 2017 yılında Körfez Belediye Başkan Yardımcısı görevine getirildi. Evli olan Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarında da çeşitli görevlerde bulundu.