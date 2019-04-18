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Körfez’de iki başkan yardımcısı daha belli oldu

Körfez Belediyesi’nde iki başkan yardımcısı daha belirlendi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olan Osman Yurt ile mevcut başkan yardımcısı Levent Yılmaz’ın atamaları gerçekleştirildi

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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Faruk Denli ve İbrahim Çırpan’ın ardından birlikte görev yapacağı iki başkan yardımcısını daha belirledi. Mevcut başkan yardımcısı olan Levent Yılmaz ile birlikte Körfez Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Osman Yurt’un atamaları gerçekleştirildi.

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OSMAN YURT KİMDİR?

1965 İzmit doğumlu olan Osman Yurt, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü mezunu. Uzun yıllardır Körfez Belediyesi’nde görev yapan Yurt, Fen İşleri Koordinatörlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve son olarak İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevini yürüttü. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında da görevlerde bulunan Yurt, evli ve 2 çocuk babası.

LEVENT YILMAZ KİMDİR?

1980 Sakarya doğumlu olan Levent Yılmaz, Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi mezunu. Yılmaz, Derince Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görev yaptıktan sonra 2017 yılında Körfez Belediye Başkan Yardımcısı görevine getirildi. Evli olan Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarında da çeşitli görevlerde bulundu.

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Yorumlar

(4)
04

Çağrı Alpaslan - hayırlı uğurlu olsun allah yardımcın olsun Levent kardeşim.

Yanıtla . 0Beğen 18 Nisan 13:20
03

Körfezli - Bunlar Kalkıp İş ( Çalışmak ) İçin Şirketlere Başvursunlar Değil Müdür veye Başkan Yardımcısı Kapıcı Bile Olamazlar ???????????????

Yanıtla . 1Beğen 18 Nisan 12:31
02

Herekeli - Aynen Katılıyorum ,Bu bld.bşk.yardımcılarının üstün vasıflı Liyakatlı olmadığını Bir cümle Alem Biliyor Ne yapalım Hepsi oralardan maaş alıp geçinecek Birde Siyaset Gönül İşiydi !!!!!!!!!!!

Yanıtla . 1Beğen 18 Nisan 12:07
01

Yolcu - Ne bu Başkan Yardımcısı bolluğu,ne bu Danışman fazlalığı?Bereket Büyükşehir Danışmanları ayıklıyor,İnşallah yerlerine başkalarını almaz.Yahu insan bıraz halkından sıkılır,o halkın parasıyla bu kadar yardımcıya ve danışmana maaş vereceksin.Vallahi Tunceli'nin Allahsız-Kominist Belediye başkanı sizden daha dürüst halka.Güya sizde Müslümanım diyorsunuz.

Yanıtla . 2Beğen 18 Nisan 11:21
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