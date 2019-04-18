Dolar/TL ne kadar oldu?

Bankacılar TL’deki değer kazancının kalıcı olamamasını seçim sürecine ilişkin belirsizliğin AKP’nin iptal başvurusu nedeniyle tam olarak netleşmemesi ve TCMB rezervlerine yönelik endişelere bağladılar. Dolar/TL saat 09.31 itibarıyla 5.7886/5.7904 seviyesinde bulunuyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Türkiye piyasalarında yaklaşık iki haftadır satış baskısına neden olan İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkacağı algısı ve ABD ile ilişkilerde kötümser beklentilerin nispeten azalmasıyla kur dün sert gerilemişti.

TL seçimlerden neredeyse üç hafta geçmesi ardından dün benzer para birimlerinden pozitif ayrışırken, BIST-100 endeksi yüzde 1.44, yükseldi. Tahvil bono piyasalarında 10 yıllık tahvil getirisi 124 baz puan gerilerken CDS ve eurobond getirileri de dün geriledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en yüksek oyu alan Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu dün mazbatasını aldı ve devir teslim töreni ile birlikte görevine başladı.

Ancak İmamoğlu’nun göreve başlamasına karşın AKP’nin halen İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin bir başvurusunun bulunması seçimlere ilişkin endişelerin tam olarak ortadan kalkmaması ve piyasa tepkisinin geçici olmasına neden oluyor.

Bankacılar piyasadaki tedirginliğin ana nedeninin seçimler olduğunu belirterek İstanbul seçimlerinin Haziran’da tekrar edilme olasılığının ekonomide planlanan reformlarda ve belirsizliğin devamı konusunda “iki kayıp ay daha” anlamına geldiğini belirtiyorlardı.

“PİYASALARDA ENDİŞELER DEVAM EDİYOR”

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Yerel seçimleri arkada bırakabilmek ve belirsizliklerin tamamen ortadan kalkması piyasa açısından çok önemli. Dünkü piyasa tepkisine pozitif ayrışmanın kuvvetine özellikle de tahvil getirilerindeki düşüşün büyüklüğüne bakarsanız bunun ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz” dedi ve ekledi:

“Öte yandan piyasalarda endişeler de devam ediyor. TCMB rezervlerine ilişkin endişelerin bugün Financial Times haberi ile birlikte arttığını görebiliyoruz. Rezervler çok iyi konumda diyemeyiz ancak son dönemde birbirinden farklı haberler yorumlar konunun tam olarak iyi bir şekilde analiz edilemediğini anlatılamadığını, hesaplanamadığını gösteriyor.”

Financial Times’da yer alan bir haberde TCMB’nin döviz rezervlerini kısa vadeli borçlanarak artırdığı bildirildi.

Dolar/TL bu hafta 22 Mart’tan beri ilk kez 5.8250’nin üzerini test ettikten sonra Çin verileri ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik kötümser beklentilerin nispeten azalması ve İmamoğlu’nun göreve başlamasının da desteğiyle 5.7100’a kadar geriledi.

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler sonrası yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB’den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin altı aydır devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

Bu gelişmelere son dönemde seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik ve TCMB’nin net rezervlerindeki gerileme de eklenmişti.

Küresel piyasalarda ise euro, Çin ekonomisine ilişkin güçlü verilerin küresel ekonomiye ilişkin görünümü iyileştirmesiyle yatay seyrederken; piyasa euroya daha fazla destek verebilecek euro bölgesi PMI verilerini bekliyorlar.

Euro dün yüzde 0.1 yükseldikten sonra bugün sınırlı değişim göstererek 1.1293 dolarda bulunuyor. Dolar endeksi ise dün yüzde 0.5 geriledikten sonra bugün 97.051 ile yatay seyrediyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 29 Mart’ta bu yılın en yükseği olan yüzde 19.28 seviyesindeydi. Önceki gün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 17.97 valörde son işlem ise yüzde 18.36 oldu. Dün ise spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 18.05 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 17.12 oldu.

İki yıllık gösterge tahvilin önceki gün spot kapanışta ortalama bileşik faiz ve valörde son işlem yüzde 21.95 oldu. Dün ise spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 22.07 valörde son işlem yüzde 21.51 oldu.

REUTERS