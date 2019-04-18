İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı Adayı olacak mısınız" sorusuna yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'nın "İstanbul'da başarılı olursanız Cumhurbaşkanı adayı olabileceğinizi biliyor musunuz?" sorusuna, "İsmail bey şu an sadece İBB Başkanı olduğumu biliyorum" cevabını verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox Tv'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu.
Sosyal medyadan gelen soruları, İmamoğlu'na aktaran Küçükkaya "İstanbul'da başarılı olursanız Cumhurbaşkanı adayı olabileceğinizi biliyor musunuz?" diye sordu. İmamoğlu, şu şekilde yanıt verdi:
"İsmail bey şu an sadece İBB Başkanı olduğumu biliyorum. Siyasette her zaman arkadaşlarıma şunu söyledim, 'Siyaset bir meslek değil, siyaset bir görev ve siyasetteki kariyerinizi yol haritanızı kendiniz belirlemeye çalışırsanız kaybetmeye başlarsınız.'"
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Yorumlar
(3 )
Binbasi - Baskanken makaryosun heykelini dikenin cumhurbaskani olabilirse ne yapacagini tahmin edemiyorum
halk - CUMHURBAŞKANIDA OLACAK ALLAH'IN İZNİ İLE
halk - CUMHURBASKANI DA OLACAK ALLAH'IN İZNİYLE
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