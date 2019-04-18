Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:46 TSİ- Siyaset G: Bugün 12:04 TSİ

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı Adayı olacak mısınız" sorusuna yanıt verdi

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız" sorusuna yanıt vererek "Şu an sadece İBB Başkanı'yım" dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'nın "İstanbul'da başarılı olursanız Cumhurbaşkanı adayı olabileceğinizi biliyor musunuz?" sorusuna, "İsmail bey şu an sadece İBB Başkanı olduğumu biliyorum" cevabını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox Tv'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyadan gelen soruları, İmamoğlu'na aktaran Küçükkaya "İstanbul'da başarılı olursanız Cumhurbaşkanı adayı olabileceğinizi biliyor musunuz?" diye sordu. İmamoğlu, şu şekilde yanıt verdi:

"İsmail bey şu an sadece İBB Başkanı olduğumu biliyorum. Siyasette her zaman arkadaşlarıma şunu söyledim, 'Siyaset bir meslek değil, siyaset bir görev ve siyasetteki kariyerinizi yol haritanızı kendiniz belirlemeye çalışırsanız kaybetmeye başlarsınız.'"

Bugün 09:46 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(3)
03

Binbasi - Baskanken makaryosun heykelini dikenin cumhurbaskani olabilirse ne yapacagini tahmin edemiyorum

Yanıtla . 0Beğen 18 Nisan 13:19
02

halk - CUMHURBAŞKANIDA OLACAK ALLAH'IN İZNİ İLE

Yanıtla . 0Beğen 18 Nisan 12:22
01

halk - CUMHURBASKANI DA OLACAK ALLAH'IN İZNİYLE

Yanıtla . 0Beğen 18 Nisan 12:21
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
AKP'de istifa! Gerekçe yoğun iş temposu mask
AKP'de istifa! Gerekçe yoğun iş temposu
Abdullah Eryarsoy: İzmit’te 3 ay bize yetmedi mask
Abdullah Eryarsoy: İzmit’te 3 ay bize yetmedi
AKP'li vekilin çay-simit hesabı tepki çekti! mask
AKP'li vekilin çay-simit hesabı tepki çekti!
İmamoğlu mazbatasını bugün alacak! mask
İmamoğlu mazbatasını bugün alacak!
AKP İzmir'e Gölcüklü Başkan mask
AKP İzmir'e Gölcüklü Başkan
CHP İzmit İlçe, Hürriyet’i ziyaret etti mask
CHP İzmit İlçe, Hürriyet’i ziyaret etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet'ten ilk talimat! mask
Hürriyet'ten ilk talimat!
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı mask
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti mask
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti
Kocaeli'de 159 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 159 firma eleman arıyor
Nevzat Doğan: İzmit tarihi bir gün yaşıyor mask
Nevzat Doğan: İzmit tarihi bir gün yaşıyor
Hürriyet, İzmitlilere çağrıda bulundu mask
Hürriyet, İzmitlilere çağrıda bulundu

GALERİ

Maşukiye'de konteyner alev alev yandı mask
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük mask
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük
İmamoğlu mazbatasını alıyor! mask
İmamoğlu mazbatasını alıyor!
Betonarme binaların arasında tarihi güzellik mask
Betonarme binaların arasında tarihi güzellik
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada! mask
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada!
Büyükşehir ilk meclisini yaptı mask
Büyükşehir ilk meclisini yaptı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL