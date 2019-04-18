Dersimiz Hayat Bilgisi konumuz Körfez

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Ahmet Taner Kışlalı İlköğretim Okulu öğrencilerinin Hayat Bilgisi dersine konuk oldu çocuklarlarla hem sohbet etti hem de onların sorularını cevapladı. Ders kapsamında çocuklarla Esentepe Mahallesi İhsan Soydaş Parkı içerisinde yapılan Aşık Mevlüt İhsani Aşıklar Çadırında bir araya geldi. Oldukça renkli görüntülere sahne olan buluşmada Şener Söğüt çocuklarla yakından ilgilendi.

SİZLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Gelecek sizlerin. İleride bu koltuklarda sizler olacaksınız diyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Bizler sizlerin geleceği ve bizlerden daha başarılı bireyler olacaksınız. Sizlerin geleceği için dün olduğu gibi yarın da canla başla çalışacağız. Tek gayemiz sizlere daha mutlu daha huzurlu bir Körfezi teslim etmek. Sizler de bizlerin yerine bu koltuklara geçtiğinizde bu düzeyi daha da yukarıya çekeceksiniz dedi.

BU ANI HİÇ UNUTMAYACAKLAR

Şener Söğüt ile buluşmalarında tek tek söz alıp sorular soran öğrenciler belediyelerin işleyişi ve görevleri hakkında bilgiler aldı. Tüm öğrencilerin sorularına içtenlikle yanıt veren Başkan hayatından da örneklerle cevaplar verdi. Okul yetkilileri de Başkan Şener Söğüte buluşmadan dolayı teşekkür ederek Başkanımızdan güzel cevaplar aldık. Öğrencilerimizde bu anı hiç unutmayacak. Okulumuz adına Başkanımıza teşekkür ediyoruz dedi.