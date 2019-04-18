Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:53 TSİ- Siyaset G: Bugün 09:54 TSİ

Dersimiz Hayat Bilgisi konumuz Körfez

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Ahmet Taner Kışlalı İlköğretim Okulu öğrencileri ile Hayat Bilgisi dersi kapsamında bir araya geldi. Çocuklar sordu Başkan Söğüt cevapladı

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Ahmet Taner Kışlalı İlköğretim Okulu öğrencilerinin Hayat Bilgisi dersine konuk oldu çocuklarlarla hem sohbet etti hem de onların sorularını cevapladı. Ders kapsamında çocuklarla Esentepe Mahallesi İhsan Soydaş Parkı içerisinde yapılan Aşık Mevlüt İhsani Aşıklar Çadırında bir araya geldi. Oldukça renkli görüntülere sahne olan buluşmada Şener Söğüt çocuklarla yakından ilgilendi.

SİZLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Gelecek sizlerin. İleride bu koltuklarda sizler olacaksınız diyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Bizler sizlerin geleceği ve bizlerden daha başarılı bireyler olacaksınız. Sizlerin geleceği için dün olduğu gibi yarın da canla başla çalışacağız. Tek gayemiz sizlere daha mutlu daha huzurlu bir Körfezi teslim etmek. Sizler de bizlerin yerine bu koltuklara geçtiğinizde bu düzeyi daha da yukarıya çekeceksiniz dedi.

BU ANI HİÇ UNUTMAYACAKLAR

Şener Söğüt ile buluşmalarında tek tek söz alıp sorular soran öğrenciler belediyelerin işleyişi ve görevleri hakkında bilgiler aldı. Tüm öğrencilerin sorularına içtenlikle yanıt veren Başkan hayatından da örneklerle cevaplar verdi. Okul yetkilileri de Başkan Şener Söğüte buluşmadan dolayı teşekkür ederek Başkanımızdan güzel cevaplar aldık. Öğrencilerimizde bu anı hiç unutmayacak. Okulumuz adına Başkanımıza teşekkür ediyoruz dedi.

Bugün 09:53 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
AKP'de istifa! Gerekçe yoğun iş temposu mask
AKP'de istifa! Gerekçe yoğun iş temposu
Abdullah Eryarsoy: İzmit’te 3 ay bize yetmedi mask
Abdullah Eryarsoy: İzmit’te 3 ay bize yetmedi
AKP'li vekilin çay-simit hesabı tepki çekti! mask
AKP'li vekilin çay-simit hesabı tepki çekti!
İmamoğlu mazbatasını bugün alacak! mask
İmamoğlu mazbatasını bugün alacak!
AKP İzmir'e Gölcüklü Başkan mask
AKP İzmir'e Gölcüklü Başkan
CHP İzmit İlçe, Hürriyet’i ziyaret etti mask
CHP İzmit İlçe, Hürriyet’i ziyaret etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet'ten ilk talimat! mask
Hürriyet'ten ilk talimat!
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı mask
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti mask
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti
Kocaeli'de 159 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 159 firma eleman arıyor
Nevzat Doğan: İzmit tarihi bir gün yaşıyor mask
Nevzat Doğan: İzmit tarihi bir gün yaşıyor
Hürriyet, İzmitlilere çağrıda bulundu mask
Hürriyet, İzmitlilere çağrıda bulundu

GALERİ

Maşukiye'de konteyner alev alev yandı mask
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük mask
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük
İmamoğlu mazbatasını alıyor! mask
İmamoğlu mazbatasını alıyor!
Betonarme binaların arasında tarihi güzellik mask
Betonarme binaların arasında tarihi güzellik
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada! mask
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada!
Büyükşehir ilk meclisini yaptı mask
Büyükşehir ilk meclisini yaptı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL