Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:55 TSİ- Gündem G: Bugün 09:58 TSİ

Ev kadınlarına emeklilik imkanı

İsteğe bağlı sigorta, vergisiz esnaflık ve doğum borçlanması gibi yollarla ev kadınlarına emekli olabilme imkanı tanınıyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Anadolu'nun hemen hemen her yerinde kadınlar aile bütçelerine katkı yapıyor. El işi yapanlar, bahçesinde ürettiği sebze ve meyveleri işleyerek satan binlerce aile var. Kadınlara vergi ödemeden esnaflık hakkı tanıyan devlet, aynı zamanda standardın altında bir primle emeklilik imkanı sağlıyor. Bunun üç yolu bulunuyor. İşte detayları...

1- İsteğe bağlı sigorta

2- Vergisiz esnaflık

3- Doğum borçlanması

KENDİSİ ÜRETİP SATANLAR

Vergi kanununda düzenlenen 'Esnaf Muaflığı' özellikle ev kadınları için de büyük bir avantaj getiriyor. Motorlu taşıt kullanmamak şartıyla bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Bu tür işleri yapanlar vergi dairelerine başvurduklarında 'Esnaf Muafiyet Belgesi' alabiliyor.

26 GÜN ÜZERİNDEN

Muafiyet belgesi alan ev kadınları isterlerse sigortalı da oluyor. Belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek bu yıl için 26 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyorlar. 2019 yılı için ödenecek prim tutarı ise 709 lira. Ödenecek gün sayısı her yıl arttığı için 2020'de 27, 2021'de 28, 2022'de 29 ve 2023 ile sonrası için 30 gün olacak.

ARANAN ŞARTLAR

- 18 yaşından büyük olmak

- Zorunlu sigorta gerektiren işlerde çalışmamak

- Sahip olduğu sigorta nedeniyle aylık alıyor olmamak

- Gelir vergisinden muaf olduğunu belgelemek

PRİME DİKKAT!

İsteğe bağlı sigortada emeklilik şartları BağKur'a göre düzenleniyor. Bunun için kadınlarda tam emeklilik için 7 bin 200 gün ve 58 yaş gerekirken kısmi emeklilikte 5 bin 400 gün ve 61 yaş isteniyor. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmuş bir kadın buradaki primlerini 3 bin 600 günle isteğe bağlı sigorta ile tamamlayıp bu kez 58 yaşında emekli olabiliyor. Kaynak: Posta

Bugün 09:55 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Hürriyet'ten ilk talimat! mask
Hürriyet'ten ilk talimat!
Ev kadınlarına emeklilik imkanı mask
Ev kadınlarına emeklilik imkanı
3 ilçede bulunan mesire alanları kiraya verilecek mask
3 ilçede bulunan mesire alanları kiraya verilecek
İmamoğlu'nun mazbatayı alışı Belsa'dan canlı verildi mask
İmamoğlu'nun mazbatayı alışı Belsa'dan canlı verildi
Yüksel Özdemir de bıraktı mask
Yüksel Özdemir de bıraktı
İmamoğlu, mazbatasına kavuştu! mask
İmamoğlu, mazbatasına kavuştu!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet'ten ilk talimat! mask
Hürriyet'ten ilk talimat!
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı mask
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti mask
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti
Kocaeli'de 159 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 159 firma eleman arıyor
Nevzat Doğan: İzmit tarihi bir gün yaşıyor mask
Nevzat Doğan: İzmit tarihi bir gün yaşıyor
Hürriyet, İzmitlilere çağrıda bulundu mask
Hürriyet, İzmitlilere çağrıda bulundu

GALERİ

Maşukiye'de konteyner alev alev yandı mask
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük mask
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük
İmamoğlu mazbatasını alıyor! mask
İmamoğlu mazbatasını alıyor!
Betonarme binaların arasında tarihi güzellik mask
Betonarme binaların arasında tarihi güzellik
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada! mask
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada!
Büyükşehir ilk meclisini yaptı mask
Büyükşehir ilk meclisini yaptı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL