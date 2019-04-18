4 ilçede elektrikler kesilecek

İzmit, Başiskele, Kandıra ve

Kartepe’de belirli saatler arasında belirli mahallerde elektrikler olmayacak. SEDAŞ her ne kadar saatli kesinti olarak duyuru yapsa da zaman zaman bu saatlerin dışına kayan, planlı dense de verilen saatlere uymayıp ‘plansız’ kesintiler de yapabiliyor. İşte kesintilerin yaşanacağı o mahalle ve sokaklar:

İZMİT

09:00 11:00 09:00 11:00 Akmeşe Atatürk Mah., 5117. Sk 5121. Sk 5123. Sk 5125. Sk 5127. Sk 5129. Sk 5130. Sk 5131. Sk 5132. Sk 5133. Sk 5134. Sk 5135. Sk 5136. Sk 5138. Sk 5140. Sk 5142. Sk 5144. Sk Akmeşe Güney Yolu Sk Değirmen Yolu Sk Kuşçubaşı Eşref Sencer Cd Menderes Cd Nizamoğlu İsmail Cd Çiftlikler Yolu Sk Akmeşe Cumhuriyet Mah., 5101. Sk 5102. Sk 5103. Sk 5104. Sk 5105. Sk 5106. Sk 5107. Sk 5108. Sk 5109. Sk 5110. Sk 5111. Sk 5112. Sk 5113. Sk 5114. Sk 5115. Sk 5116. Sk 5118. Sk 5122. Sk 5124. Sk 5126. Sk 5128. Sk 5130. Sk 5145. Sk 5146. Sk Bent Sk Kapaklı Yolu Sk Kuşçubaşı Eşref Sencer Cd Mecidiye Köyü Yolu Sk Menderes Cd Pir Ahmet Yolu Sk Çavuşoğlu Yolu Sk Çiftlikler Yolu Sk İbrahim Karakurt Cd Karaabdülbaki Mah., Sapakpınar Mah., 3060. Sk. Bereketler Sk Pınarlı Konutlar Mevkii Küme Evl Sapakpınar Merkez Mevkii Sapakpınar Merkez Mevkii Küme Evl Yelken Konutları Mevkii Küme Evl Özsoy Ağrası Mevkii Küme Evl Sultaniye Mah., Sultaniye Merkez Mevkii Küme Evl Süleymaniye Mah., Süleymaniye Merkez Mevkii Küme Evl Zeytinburnu Mah., Gelincik Sk. 09:00 12:00 Yahyakaptan Mah., Akasyalar Cd Yazevi Sk 09:00 11:00 Akmeşe Atatürk Mah., 5117. Sk 5121. Sk 5123. Sk 5125. Sk 5127. Sk 5129. Sk 5130. Sk 5131. Sk 5132. Sk 5133. Sk 5134. Sk 5135. Sk 5136. Sk 5138. Sk 5140. Sk 5142. Sk 5144. Sk Akmeşe Güney Yolu Sk Değirmen Yolu Sk Kuşçubaşı Eşref Sencer Cd Menderes Cd Nizamoğlu İsmail Cd Çiftlikler Yolu Sk Akmeşe Cumhuriyet Mah., 5101. Sk 5102. Sk 5103. Sk 5104. Sk 5105. Sk 5106. Sk 5107. Sk 5108. Sk 5109. Sk 5110. Sk 5111. Sk 5112. Sk 5113. Sk 5114. Sk 5115. Sk 5116. Sk 5118. Sk 5122. Sk 5124. Sk 5126. Sk 5128. Sk 5130. Sk 5145. Sk 5146. Sk Bent Sk Kapaklı Yolu Sk Kuşçubaşı Eşref Sencer Cd Mecidiye Köyü Yolu Sk Menderes Cd Pir Ahmet Yolu Sk Çavuşoğlu Yolu Sk Çiftlikler Yolu Sk İbrahim Karakurt Cd Karaabdülbaki Mah., Sapakpınar Mah., 3060. Sk. Bereketler Sk Pınarlı Konutlar Mevkii Küme Evl Sapakpınar Merkez Mevkii Sapakpınar Merkez Mevkii Küme Evl Yelken Konutları Mevkii Küme Evl Özsoy Ağrası Mevkii Küme Evl Sultaniye Mah., Sultaniye Merkez Mevkii Küme Evl Süleymaniye Mah., Süleymaniye Merkez Mevkii Küme Evl Zeytinburnu Mah., Gelincik Sk.

BAŞİSKELE

09:00 10:00

Yeniköy Merkez Mah., Beyzade Sk Cengiz Topel Cd Değirmenci Sk Kirazlıbahçe Cd Necip Sk Recep Çavuş Sk

KARTEPE

09:00 12:00 Arslanbey Mah., 478. Sk Bağlar Sk Doğan Sk Emirgazi Cd Eraslan Sk Goncagül Sk Kolaylı Cd Sabit Sk İzmit.. Cd Ataşehir Mah., 4017. Sk. Akar Sk Manolya Sk İzmit.. Cd

KANDIRA

09:30 15:30 Yağcılar Mah., Küçüklü Mevkii Küme Evl