Terör propagandası yapan 2 kişi serbest bırakıldı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli İstanbul ve İzmir olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Mdürülüğü’ne getirilen şahıslardan 2’si işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.