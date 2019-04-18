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Dikkat! O yola 3 adet radar koyuldu

Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kandıra İzmit yoluna tam 3 adet radar ve akıllı kamera sistemi yerleştirildi.

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Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı sadece radar ve kamera koymakla kalmadı. Kandıra İzmit yolu için hız sınırı da belirlendi. Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre Kandıra İzmit Yoluna 3 adet radar ve akıllı kameralar yerleştirildi. Kandıra-İzmit yolu için hız sınırları da belirlendi. Kandıra F Tipi Cezaevi Bölgesindeki hız sınırı 50 km oldu. Kandıra İzmit yolu arası ise 90 km hız sınırı belirlendi. Radar ve akıllı kameralar yerleştirildiği bölgeler ise Çakırcaali mevkiinde Petroller bölgesinde ve F Tipi Cezaevi arası oldu. Kandıra İzmit yolunda bu kilometreleri aşan sürücülere EDS sistemi ile cezai işlem uygulanacağı ifade edildi. Bu görüntüye göre aynı anda sürücüye hız ihlali, emniyet kemeri ve cep telefonuyla konuşma gibi farklı ihlallerden ceza kesilebilecek. Eğer sürücü hem emniyet kemerini takmamış hem de bu esnada cep telefonuyla konuşmuşsa, tek bir kare ile her iki konuda da ceza kesiliyor.

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Yorumlar

(3)
02

Türkmen - Duble yolları hükümet yapsın oylar chp ye keMal a he. Yamadın kardeşim. Hem yerim içerim hede küfrederim. Yahyakaptana yapılan hizmet ortada gel gelelim Oya gelince mercan marka kol saati

Yanıtla . 0Beğen 18 Nisan 13:04
03

Yalın - @Türkmen 02 nolu yoruma cevabı: babasının hayrına mı yaptı belediye işi gönül işi diyen kim babasının parasıylamı yaptı senin gibilerin zihniyeti yüzünden bu ülke kalkınamıyor ..her gelen yapacak ama AKP GİBİ ÇALARAK DEGIL kac kez ihale edipte bitiremediginiz yerler var o paralar milletin cebinden çıktı... ADI BİLİNMEYEN KAVANLAR ..HALDIZLAR KOCA KAFANIN SAYESİNDE EN ZENGİNİ OLDU KOCAELİNİN HALA ZIRLAYIN

Yanıtla . 0Beğen 18 Nisan 13:22
01

ayhan - RADAR YERLEŞTİRİP MİLLETİ KAZ GİBİ YOLACAKLARINA DUBLE YOL YAPSINLAR

Yanıtla . 4Beğen 18 Nisan 12:42
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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