Dikkat! O yola 3 adet radar koyuldu

Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı sadece radar ve kamera koymakla kalmadı. Kandıra İzmit yolu için hız sınırı da belirlendi. Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre Kandıra İzmit Yoluna 3 adet radar ve akıllı kameralar yerleştirildi. Kandıra-İzmit yolu için hız sınırları da belirlendi. Kandıra F Tipi Cezaevi Bölgesindeki hız sınırı 50 km oldu. Kandıra İzmit yolu arası ise 90 km hız sınırı belirlendi. Radar ve akıllı kameralar yerleştirildiği bölgeler ise Çakırcaali mevkiinde Petroller bölgesinde ve F Tipi Cezaevi arası oldu. Kandıra İzmit yolunda bu kilometreleri aşan sürücülere EDS sistemi ile cezai işlem uygulanacağı ifade edildi. Bu görüntüye göre aynı anda sürücüye hız ihlali, emniyet kemeri ve cep telefonuyla konuşma gibi farklı ihlallerden ceza kesilebilecek. Eğer sürücü hem emniyet kemerini takmamış hem de bu esnada cep telefonuyla konuşmuşsa, tek bir kare ile her iki konuda da ceza kesiliyor.