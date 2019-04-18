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AKP'de iki kritik istifa

31 Mart yerel seçimler sonrasında AKP'de iki il başkanı görevinden istifa etti.

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AKP Çankırı İl Başkanı Celal Kaman ve Karaman İl Başkanı Mehmet Et görevinden istifa etti. AKP Çankırı İl Başkanı Celal Kaman, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, "31 Mart seçimlerinde 11 ilçe belediye başkanlığının 8'ini, 3 belde başkanlığının tamamını, 27 il genel meclis üyeliğinden 18'inin kazanılmasında etkili bir il yönetim kuruluna başkanlık yapmaktan gurur duymaktayım. Görev almaya başladığım ilk gün nasılsa bugün de partime, davama, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sadakatimin, bağlılığımın ve bu dava uğruna yaptığımız fedakarlıkların sorgulanması hakkını hiç kimsede görmüyorum" ifadelerini kullandı.

'DAVAMIZIN BİR NEFERİ OLARAK HER DAİM HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM'

AKP Karaman İl Başkanı Mehmet Et'in istifa metni de teşkilatın sosyal medya hesabında yayımlandı.

Açıklamada “Görmüş olduğum lüzum üzerine 16.04.2019 Salı günü Karaman AK Parti İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Davamızın bir neferi olarak her daim hizmet etmeye devam edeceğim. Tüm Karamanlı hemşehrilerime ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Bugün 10:34 TSİ - Siyaset

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