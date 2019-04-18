23 Nisan Çocuk Festivali için ilk gün 15 ülke geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 11. Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için geri sayım başladı. Dünya çocuklarının katılımı ile yapılan festival için 47 ülkeden 1100 çocuk Kocaeli'ye gelecek. Kocaeli'ye ilk gün festival için 15 ülkeden çocuklar geldi.

İLK GELEN ÜLKE FAS

11. Uluslararası Kocaeli 23 Nisan Çocuk Festivali 17-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Festival için Kocaeli'ye çocuklar gelmeye başladı. Festival için gelen ilk ülke Fas oldu. Faslı öğrenciler yanlarında kalacakları arkadaşları ile tanıştı.

15 ÜLKE KOCAEL'DE

11. Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için Kocaeli'ye ilk gün festival için 15 ülkeden çocuklar geldi. İlk gün gelen ülkeler arasında Fas Svaziland Başkurtistan Sırbistan Macaristan Ukrayna İran Letonya Rusya Meksika Kırgızistan Tayland Dağıstan Tunus ve Lübnan bulunuyor.

EVLERE KONUK OLACAKLAR

Festival için Kocaeli'ye gelen dünya çocukları Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullardaki yaşıtlarının evlerinde misafir edilecek. Yabancı konuklarını evlerinde misafir edecek çocuklar onlara Türk kültürü ve misafirperverliğini gösterecek.