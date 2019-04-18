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Periler BİLNET'te öğrencilerin sorularıyla terledi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde ilk yılında tutunmayı başararak geçen hafta ligi 9ncu sırada bitiren İzmit Belediyespor BİLNETe konuk oldu

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PERİLER BİLNETE GELDİ

İlimizi salon sporlarında en üst ligde temsil eden tek takım İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı geçen hafta OGM Osmansporu sahasında 87-84 yenerek ligi 9ncu sırada bitirdi. İlk yılında Süper Ligde kalmayı başaran İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Antrenörü Mert Köprücü oyuncular Melek Yusufoğlu Alexa Nicole Hart Emel Sığırcı ve La Tanya C.White önceki gün İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesinde bulunan bin 400 öğrenci kapasiteli BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesine konuk oldu. Konferans Salonunda ortaokul öğrencileriyle gerçekleşen söyleşide yaklaşık bir saat boyunca soruları yanıtlayan periler zor anlar yaşadı.

EMEL'İN ÇORAP VE TOKA RİTÜELİ

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Oyunculara neden basketbolu tercih ettikleri nasıl başladıkları maça nasıl hazırlandıkları ve maçlarda kullandıkları bir ritüel olup-olmadığı gibi sorular yöneltildi. Yabancı oyunculara İngilizce sorular yöneltildi. Takımın en uzunu Emel Sığırcıya boyu soruldu Ben hep uzun boyluydum çocukken de öyleydi. Basketbol oynamaktan ziyade genetik olduğunu düşünüyorum. Boyum 194 kilom 78 dedi. Emel kazandığı maçlarda kullandığı çorap ve toka gibi eşyaları bir sonraki maçta da takmak gibi bir ritüeli olduğunu da itiraf etti. Tanya Türkiyeyi çok sevdiğini 14 yıllık Avrupa kariyerinin 6 yılını Türkiyede geçirdiğini belirterek basketbola 4-5 yaşlarında babasının desteği ile başladığını belirtti.

BASKETBOL OLMASAYDI PİLATESÇİ OLURDUM

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Melek Yusufoğlu İzmit Belediyespor ile ilk kez Süper Lig tecrübesi yaşadığını ve kariyerinde bu ligde kalıcı olmak için uğraşacağını kaydetti. Türkiye Kupası finalinde geçen yıl yere düşerken attığı sayının kariyerinde unutamadığı anlardan biri olduğunu da belirten Melek -Basketbol oynamasaydınız ne yapardınız şeklindeki soruya ise Yine sporla uğraşırdım ve büyük olasılıkla pilatesçi olurdum dedi. Keyifli geçen söyleşide Antrenör Mert Köprücü de soruları yanıtladı. Köprücü basketbolu çok sevdiğini oynamayı bıraktıktan sonra başka bir işle uğraşmayı aklına getirmediğini belirterek hedefleri ve kariyerindeki ilginç anı şöyle anlattı:

KORKMAZ TEBRİK ETTİ ÇİÇEK VERDİ

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Kariyerimde çok ilginç anlar oldu. Bunlardan birinde maç öncesi girdiğim soyunma odasında taktikler üzerine o kadar yoğunlaşmıştım ki tahtada planı kurarken bir ara geri dönüp baktığımda rakip oyuncularla göz göze gelmiştim. Yanlış yerde olduğumu o an fark ettim. Her antrenörün hayali elbette ki Milli Takımdır. O seviyeye yükselmek ve orada bir görev almak beni çok mutlu eder dedi. BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi Müdürü Yasemin Demirkol söyleşi sonunda katılımcılara çiçek takdim ederken öğrenciler de perilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İzmit Belediyespora gelecek yıl Süper Ligde başarı dilekleri iletildi.

Bugün 11:18 TSİ - Spor

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