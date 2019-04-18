Süper Midi kızlar İzmit’e geliyor…

Geçen yılın şampiyonu Galatasaray’ın yanı sıra Ankara Yeni Mahalle gibi önemli takımlar da bu turnuvada boy gösterecek. Türkiye Şampiyonu ilimizde belli olacak. 13-20 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda 2018 şampiyonu Galatasaray ile beraber iddialı olan Salihli ve Ankara Yeni Mahalle de boy gösterecek.