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Süper Midi kızlar İzmit’e geliyor…

Türkiye Midi kızlar Voleybol Festivali finalleri ilimizde yapılacak.

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Geçen yılın şampiyonu Galatasaray’ın yanı sıra Ankara Yeni Mahalle gibi önemli takımlar da bu turnuvada boy gösterecek. Türkiye Şampiyonu ilimizde belli olacak. 13-20 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda 2018 şampiyonu Galatasaray ile beraber iddialı olan Salihli ve Ankara Yeni Mahalle de boy gösterecek.

Bugün 11:20 TSİ - Spor

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