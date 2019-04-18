Süper Midi kızlar İzmit’e geliyor…

Geçen yılın şampiyonu Galatasaray’ın yanı sıra Ankara Yeni Mahalle gibi önemli takımlar da bu turnuvada boy gösterecek. Türkiye Şampiyonu ilimizde belli olacak. 13-20 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda 2018 şampiyonu Galatasaray ile beraber iddialı olan Salihli ve Ankara Yeni Mahalle de boy gösterecek.
Bugün 11:20 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:22 TSİ
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Bugün 11:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz