Teşekkürler ‘CAN’ım!..

Malatya Battalgazi Spor Salonu’nda yapılan Okullar Arası Yıldızlar Güreş Türkiye Birinciliği Müsabakaları final maçlarıyla sona erdi. Grekoromen stilde 68 kiloda ilimizi temsil eden Can Kaymakoğlu şampiyonluğa uzandı.
Güreş Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi. Sporcumuz Can Kaymakoğlu sıkletinde şampiyon oldu.
Malatya Battalgazi Spor Salonu’nda yapılan Okullar Arası Yıldızlar Güreş Türkiye Birinciliği Müsabakaları final maçlarıyla sona erdi. Grekoromen stilde 68 kiloda ilimizi temsil eden Can Kaymakoğlu şampiyonluğa uzandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz