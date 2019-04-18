Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 19:24 TSİ- Spor G: Bugün 11:26 TSİ

Gölcük Futbol Turnuvası’nın 20’ncisi bol golle başladı…  

Gölcük Belediye Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 20.Geleneksel futbol Turnuvası, Kavaklı’daki Gölcük Belediyesi Spor Tesisleri’nde düzenlenen törenle başladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Turnuvada 4 grupta 16 takım, şampiyonluk için, fair-play kuralları içinde kıyasıya mücadele ederek, mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Açılış maçı öncesi düzenlenen törene Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, İlçe Gençlik Spor Müdürü Hasan Ceyhan, Gençlik Merkezi Müdürü İsmet Ormancıoğlu başta olmak üzere, belediye birim müdürleri, turnuvaya katılan takımların temsilcileri ve spor-severler katıldı. Başkan Yardımcısı Ormancıoğlu, turnuvanın ilk maçını yapan takımların kaptanlarına şans dilerken, açılış maçının ilk vuruşunu yaptı. Heyecanlı ve çekişmeli geçen açılış maçlarında Azat İnşaat Lag Cafe-Musaoğlu FC’yi 3-2, Aktuğ Çikolata Evi Abantsu FK’yı 4-1, Kul Mimarlık Su Park’ı 4-1, Şirinköy Gençlik ise Balabanlar’ı 3- 2 yenmeyi başardı.

Bugün 19:24 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Kocaelispor U-19 Elit B’de! mask
Kocaelispor U-19 Elit B’de!
Periler BİLNET'te öğrencilerin sorularıyla terledi mask
Periler BİLNET'te öğrencilerin sorularıyla terledi
Dünyanın yıldızları Kartepe’ye yağacak   mask
Dünyanın yıldızları Kartepe’ye yağacak  
Gölcük Futbol Turnuvası’nın 20’ncisi bol golle başladı…   mask
Gölcük Futbol Turnuvası’nın 20’ncisi bol golle başladı…  
Teşekkürler ‘CAN’ım!.. mask
Teşekkürler ‘CAN’ım!..
KOTO'da da Körfez fırtınası esti mask
KOTO'da da Körfez fırtınası esti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet'ten ilk talimat! mask
Hürriyet'ten ilk talimat!
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı mask
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti mask
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti
Kocaeli'de 159 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 159 firma eleman arıyor
Nevzat Doğan: İzmit tarihi bir gün yaşıyor mask
Nevzat Doğan: İzmit tarihi bir gün yaşıyor
Hürriyet, İzmitlilere çağrıda bulundu mask
Hürriyet, İzmitlilere çağrıda bulundu

GALERİ

Maşukiye'de konteyner alev alev yandı mask
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük mask
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük
İmamoğlu mazbatasını alıyor! mask
İmamoğlu mazbatasını alıyor!
Betonarme binaların arasında tarihi güzellik mask
Betonarme binaların arasında tarihi güzellik
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada! mask
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada!
Büyükşehir ilk meclisini yaptı mask
Büyükşehir ilk meclisini yaptı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL