Turnuvada 4 grupta 16 takım, şampiyonluk için, fair-play kuralları içinde kıyasıya mücadele ederek, mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Açılış maçı öncesi düzenlenen törene Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, İlçe Gençlik Spor Müdürü Hasan Ceyhan, Gençlik Merkezi Müdürü İsmet Ormancıoğlu başta olmak üzere, belediye birim müdürleri, turnuvaya katılan takımların temsilcileri ve spor-severler katıldı. Başkan Yardımcısı Ormancıoğlu, turnuvanın ilk maçını yapan takımların kaptanlarına şans dilerken, açılış maçının ilk vuruşunu yaptı. Heyecanlı ve çekişmeli geçen açılış maçlarında Azat İnşaat Lag Cafe-Musaoğlu FC’yi 3-2, Aktuğ Çikolata Evi Abantsu FK’yı 4-1, Kul Mimarlık Su Park’ı 4-1, Şirinköy Gençlik ise Balabanlar’ı 3- 2 yenmeyi başardı.
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Gölcük Futbol Turnuvası’nın 20’ncisi bol golle başladı…
Gölcük Belediye Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 20.Geleneksel futbol Turnuvası, Kavaklı’daki Gölcük Belediyesi Spor Tesisleri’nde düzenlenen törenle başladı.
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Bugün 19:24 TSİ - Spor
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