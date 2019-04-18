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Gebze’de kriz ertelendi…

3.Lig 1.Grup’ta düşmeme mücadelesi veren Gebzespor’da yaşanan ekonomik kriz sonrasında antrenmanlara çıkmama kararı alan mor beyazlı futbolculardan yeni bir açıklama geldi.

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Gebzespor takım kaptanları tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüzden almamız gereken hak edişlerimizin tarafımıza ödenmemesi sonucunda, almış olduğumuz antrenmanlara çıkmama kararını, camiamızın ve bu renklere gönül veren Gebzespor sevdalılarının onurlu ve dik duruşu sebebiyle ortadan kaldırıyoruz. Başlatılan ekonomik destek kampanyasına gövdesini koyan taraftarlarımıza kayıtsız kalmayıp, takımımızın ligdeki durumunu da göz önünde bulundurarak, bugünden itibaren antrenmanlarımıza çıkma kararı aldığımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Kalan iki maçımızda her şeyimizi ortaya koyarak Gebzespor’a yakışan mücadeleyi göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Futbolcular olarak sahada elimizden geleni yapacağız. Takdir Kulüp Başkanımız İlker Çakır ve yönetim kurulumuzundur” ifadelerini kullandılar.

 

Bugün 20:25 TSİ - Spor

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