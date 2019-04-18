Gebze’de kriz ertelendi…

Gebzespor takım kaptanları tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüzden almamız gereken hak edişlerimizin tarafımıza ödenmemesi sonucunda, almış olduğumuz antrenmanlara çıkmama kararını, camiamızın ve bu renklere gönül veren Gebzespor sevdalılarının onurlu ve dik duruşu sebebiyle ortadan kaldırıyoruz. Başlatılan ekonomik destek kampanyasına gövdesini koyan taraftarlarımıza kayıtsız kalmayıp, takımımızın ligdeki durumunu da göz önünde bulundurarak, bugünden itibaren antrenmanlarımıza çıkma kararı aldığımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Kalan iki maçımızda her şeyimizi ortaya koyarak Gebzespor’a yakışan mücadeleyi göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Futbolcular olarak sahada elimizden geleni yapacağız. Takdir Kulüp Başkanımız İlker Çakır ve yönetim kurulumuzundur” ifadelerini kullandılar.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz