Defansın huzuru İslam’da

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Silivri deplasmanında alınan 1 puana önemli bir katkı sunan 30 yaşındaki savunmacı, kritik hamleleriyle Silivri forvetlerine, deyim yerindeyse göz açtırmadı. Kornerlerde ileriye çıkarak gol de arayan İslam, bu kritik maçta hatasız oynayarak taraftardan alkış aldı.