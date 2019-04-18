Silivri deplasmanında alınan 1 puana önemli bir katkı sunan 30 yaşındaki savunmacı, kritik hamleleriyle Silivri forvetlerine, deyim yerindeyse göz açtırmadı. Kornerlerde ileriye çıkarak gol de arayan İslam, bu kritik maçta hatasız oynayarak taraftardan alkış aldı.
Dün 21:26 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 11:27 TSİ
Defansın huzuru İslam’da
Gebzespor’un sezon başında Halide Edip Adıvar’dan transfer ettiği İslam Altunkan, defansta güven veriyor.
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Dün 21:26 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz